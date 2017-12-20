Москва открыла базары для продажи елок со всего мира

Сегодня утром в столице официально открылись елочные базары с живыми деревьями для новогоднего праздника.

Отмечается, что количество базаров в Москве равняется 230 площадкам.

Цена на отечественные елки начинаются от 800 рублей за метр. Зарубежные ели стоят значительно дороже.

Точки продажи хвойных будут работать с 20 по 31 декабря, но горожанам откладывать покупку на последний день не советуют – товар может закончиться, передает РИА Новости.