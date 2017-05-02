Москва отказалась содействовать вызову Горбачева в литовский суд
Москва отказалась вручать бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву повестку окружного суда Вильнюса.
Просьба литовской стороны была отклонена на основании договора о правовой помощи между РФ и Литвой. В нем предусмотрено такое решение, если существует вероятность причинения ущерба суверенитету одной из сторон или в случае противоречия принципам национальных законов, передает ТАСС.
Литовский суд хотел допросить экс-президента в качестве свидетеля по делу о январских событиях 1991 года, жертвами которых стали 14 человек. Ранее Горбачев заявил, что не намерен участвовать в данному судебном процессе.
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