Москва отказалась содействовать вызову Горбачева в литовский суд

Москва отказалась вручать бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву повестку окружного суда Вильнюса.

Просьба литовской стороны была отклонена на основании договора о правовой помощи между РФ и Литвой. В нем предусмотрено такое решение, если существует вероятность причинения ущерба суверенитету одной из сторон или в случае противоречия принципам национальных законов, передает ТАСС.

Литовский суд хотел допросить экс-президента в качестве свидетеля по делу о январских событиях 1991 года, жертвами которых стали 14 человек. Ранее Горбачев заявил, что не намерен участвовать в данному судебном процессе.