Москва опровергла восстановление военной базы на Кубе

Власти России не ведут переговоров со своими кубинскими коллегами о восстановлении на территории Кубы военной базы РФ.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД РФ.

- Военных баз у нас в Латинской Америке нет, мы их не открываем и переговоров на эту тему не ведем, в том числе с Кубой. Новые базы мы открывать не будем, но для нашего флота требуются пункты захода, - сказал источник.

По его словам, на Кубе есть порт, где обслуживаются российские корабли.

- Там нет ничего, что предполагает размещение наших войск, наших специалистов, которые бы этим занимались. Это все делают кубинцы, - отметил он.

Ранее замминистра обороны России Николай Панков заявлял, что вопрос о восстановлении российского военного присутствия на «дальних подступах» - на Кубе и Вьетнаме обсуждается сторонами.

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