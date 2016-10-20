Москва опровергла восстановление военной базы на Кубе

Власти России не ведут переговоров со своими кубинскими коллегами о восстановлении на территории Кубы военной базы РФ.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД РФ.

- Военных баз у нас в Латинской Америке нет, мы их не открываем и переговоров на эту тему не ведем, в том числе с Кубой. Новые базы мы открывать не будем, но для нашего флота требуются пункты захода, - сказал источник.

По его словам, на Кубе есть порт, где обслуживаются российские корабли.

- Там нет ничего, что предполагает размещение наших войск, наших специалистов, которые бы этим занимались. Это все делают кубинцы, - отметил он.

Ранее замминистра обороны России Николай Панков заявлял, что вопрос о восстановлении российского военного присутствия на «дальних подступах» - на Кубе и Вьетнаме обсуждается сторонами.