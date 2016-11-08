Москва опровергла сообщения СМИ об ударах ВКС РФ в районе Дамаска

В Минобороны России заявили о несоответствии действительности сообщений зарубежных СМИ о нанесении авиаударов по пригородам Дамаска.

«Самолеты ВКС России 7 ноября в указанном районе полетов не выполняли, и никаких ударов не наносили. Информация, опубликованная СМИ является очередной фальшивкой», - цитирует ТАСС официального представителя Минобороны.

Сообщения об ударах российской военной авиации по жилым районам Дума и Восточная Гута появились накануне в турецких СМИ.