Москва опровергла сообщения СМИ об ударах ВКС РФ в районе Дамаска
В Минобороны России заявили о несоответствии действительности сообщений зарубежных СМИ о нанесении авиаударов по пригородам Дамаска.
«Самолеты ВКС России 7 ноября в указанном районе полетов не выполняли, и никаких ударов не наносили. Информация, опубликованная СМИ является очередной фальшивкой», - цитирует ТАСС официального представителя Минобороны.
Сообщения об ударах российской военной авиации по жилым районам Дума и Восточная Гута появились накануне в турецких СМИ.
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