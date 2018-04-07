Москва оказалась в лидерах Европы по пробкам на дорогах
Аналитический сервис GoCompare отнес Москву к самым загруженным от пробок европейским городам.
Уточняется, что столичные водители проводят в пробках около 91 часа в год. По этому показателю Москва обошла Лондон и Париж, где пробки занимают у водителей 73 и 65 часов соответственно.
К числу самых загруженных дорог также отнесли Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород, они заняли пятое, седьмое, восьмое и десятое места в рейтинге. Также в списке оказались Стамбул (четвертое место), Цюрих (шестое место) и Мюнхен (девятое место).
Для составления списка самых загруженных дорог сервис использовал данные рейтинга пробок INRIX и Министерства транспорта США, передает РИА «Новости».
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