Москва обзавелась своим сортом сыра

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк представил на гастрономическом фестивале «Золотая осень» новый сорт сыра - «Московский».

Его главная особенность – наличие в составе тмина, сообщает издание «Большая Москва».

В Москве завершились «Сырные дни». В них принимали участие 60 фермеров более чем из 20 регионов страны.

Организаторы утверждают, что за неделю удалось продать 50 тонн сыра.