Москва обзавелась своим сортом сыра
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк представил на гастрономическом фестивале «Золотая осень» новый сорт сыра - «Московский».
Его главная особенность – наличие в составе тмина, сообщает издание «Большая Москва».
В Москве завершились «Сырные дни». В них принимали участие 60 фермеров более чем из 20 регионов страны.
Организаторы утверждают, что за неделю удалось продать 50 тонн сыра.
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