Москва объявила о начале контактов с командой Дональда Трампа

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов рассказал о том, что российские дипломаты уже начали контактировать с рядом представителей США, которые, вероятнее всего, войдут в администрацию победившего на президентских выборах Дональда Трампа.

По словам дипломата, нынешний переходный момент, когда Барак Обама еще является действующим президентом США, а Трамп еще не вступил в должность, «очень сложен».

- Мы надеемся, что уходящая администрация и приходящая администрация будут исходить из того, что без России решить проблему невозможно, и мы готовы к откровенному диалогу, — цитирует Богданова РИА «Новости».

Заместитель главы МИД РФ выразил также надежду на то, что у новой администрации Белого дома сложится иное видение решения сирийской проблематики, что позволит двум странам взаимодействовать намного более эффективно.