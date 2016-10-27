Москва обвинила американскую коалицию в дестабилизации ситуации в Сирии
МИД России в лице официального представителя Марии Захаровой обвинил американскую коалицию в дестабилизации военно-политической и гуманитарной обстановки в Сирии.
Захарова, в частности, обратила внимание на заявление представителя бейрутского отделения организации Amnesty International о том, что США не учитывают возможных потерь среди мирного населения Сирии.
По данным Amnesty International, которые приводит ТАСС, с сентября 2014 года в результате 11 авианалетов коалиции в Сирии погибли не менее 300 гражданских лиц.
«Настало время для властей США в полном объеме признать ущерб, который удары коалиции наносят гражданскому населению», - сказала Захарова.
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