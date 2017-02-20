Москва «обогнала» Нью-Йорк по автопробкам и вошла в Топ-3 мира

В 2016 году в часы пик московские водители провели в заторах в среднем 91 час, в Лос-Анджелесе машины простояли на холостом ходу 104 часа, а в Нью-Йорке автолюбители мучились в пробках 89 часов. Таким образом, по длительности пробок Москва заняла 2 место между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком.

Такой вывод содержится в новом докладе, подготовленном по итогам минувшего года международной компанией Inrix, которая изучает проблемы дорожного движения.

Между тем, в перечне Inrix, помимо Москвы, в числе самых «пробочных» 25 городов оказались также российские города Краснодар (18-е место) и Санкт-Петербург (22-е место). В 2016 году каждый автомобилист провел там в пробках в среднем 56 и 53 часа соответственно, сообщает ТАСС.

В числе стран с самыми большими заторами на автодорогах первые три места заняли Таиланд, Колумбия и Индонезия, а четвертое и пятое поделили Россия и США, где в течение года водители стояли в пробках в среднем по 42 часа. Далее в первой десятке, согласно рейтингу Inrix, расположились Венесуэла, ЮАР, Бразилия, Пуэрто-Рико и Турция.

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