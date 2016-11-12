Москва обеспокоена решением о контроле над химоружием в Сирии
Министерство иностранных дел России выразило тревогу по поводу заявления Организации по запрещению химического оружия решения (ОЗХО) о применении Дамаском химоружия в Сирии.
– По замыслу инициаторов и исполнителей, решение позволит посредством инспекционной деятельности ОЗХО установить тотальный контроль над оборонным и научно-технологическим потенциалом суверенного государства, который и без того в значительной мере подорван активно спонсируемой извне многолетней войной, – говорится в заявлении МИД России
В Москве считают, что документ о применении химоружия в Сирии носит обвинительный характер. Его подписали США, Великобритания, Германия и Франция, сообщает "Коммерсантъ".
Следующая новость Путин допустил снижение ипотечных ставок
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии