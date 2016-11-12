Москва обеспокоена решением о контроле над химоружием в Сирии

Министерство иностранных дел России выразило тревогу по поводу заявления Организации по запрещению химического оружия решения (ОЗХО) о применении Дамаском химоружия в Сирии.

– По замыслу инициаторов и исполнителей, решение позволит посредством инспекционной деятельности ОЗХО установить тотальный контроль над оборонным и научно-технологическим потенциалом суверенного государства, который и без того в значительной мере подорван активно спонсируемой извне многолетней войной, – говорится в заявлении МИД России

В Москве считают, что документ о применении химоружия в Сирии носит обвинительный характер. Его подписали США, Великобритания, Германия и Франция, сообщает "Коммерсантъ".