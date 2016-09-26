Москва назвала заявления США по Сирии неприемлемыми

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что Вашингтон допускает недопустимые высказывания о событиях в Сирии. По его словам, отношениям США и РФ такая риторика может нанести существенный вред.

– Мы, отмечая в целом неприемлемость тона, риторики официальных представителей Великобритании и США, отмечая, что подобная риторика способна нанести серьезный вред процессу урегулирования и нашим двухсторонним отношениям, в интересах высших идей урегулирования склонны к тому, чтобы абстрагироваться от излишних эмоций, – сказал Песков.

Ранее на заседании Совбеза ООН постпред США Саманта Пауэр заявила, что Россия предпринимает в Сирии варварские действия, сообщает "Интерфакс".