Москва назвала условия нормализации отношения с Вашингтоном
Замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе разговора с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном заявил, что для нормализации отношений между двумя странами должны быть устранены раздражители, созданные при предыдущем президенте Бараке Обаме.
Он пояснил, что один из таких раздражителей – фактическая экспроприация объектов диппредставительств РФ в Штатах. Рябков подчеркнул, что они являются государственной собственностью России и обладают иммунитетом. Закрыв доступ к указанным объектам, администрация Обамы нарушила нормы международного права, отметил российский дипломат.
На странице МИД РФ в Facebook отмечается, что Рябков и Шеннон обсудили широкий круг вопросов. В частности, по инициативе американской стороны была затронута проблематика стратегической стабильности и возможность возобновления регулярного диалога по данной теме.
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