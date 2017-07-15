Москва назвала конструктивным седьмой раунд переговоров по Сирии
Постпред России в Женеве Алексей Бородавкин сообщил, что седьмой раунд переговоров по Сирии прошел конструктивно.
Он заявил: «Вчера завершился седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. Завершился он, хотя и без крупных прорывов, но мы считаем, что переговоры прошли конструктивно и есть положительные результаты».
Бородавкин уточнил, что эффективности переговоров способствовали встречи в Астане и саммит G20 в Гамбурге, пишет Газета.ru.
Ранее зам постпреда России при ООН Владимир Сафронков сказал, что обсуждение сирийского вопроса в Совбезе проходит в конструктивной обстановке.
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