Москва направила в ОЗХО вопросы по «делу Скрипаля»

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) список из 13 вопросов по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того МИД России направил в адрес Великобритании и Франции аналогичный список вопросов.

Уточняется, что 4 апреля состоится внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО, на которой Россия озвучит свои предложения по так называемому «делу Скрипаля».

По словам постпреда РФ при ОХЗО Александра Шульгина, экспертиза яда, которым были отравлены Скрипали, осуществлялась «крайне непрозрачно». Он также не исключил, что дело было сфабриковано британскими спецслужбами.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в пригороде Лондона. Власти Великобритании поспешили обвинить в произошедшем Россию, однако не предоставили никаких доказательств. Формулировка обвинения звучит как «с высокой долей вероятности к отравлению причастна Россия». Вместе с тем, это не помешало 23 странам выслать российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном, сообщает «Национальная служба новостей».