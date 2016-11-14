Москва не намерена добиваться от Пентагона взаимодействия по Сирии
Россия не собирается уговаривать США сотрудничать по ситуации в САР, поскольку Москва заинтересована в этом не больше Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
При этом он отметил противоречивость позиции американской стороны. Администрация действующего президента США Барака Обамы заявляет о нецелесообразности взаимодействия с Россией, но в то же время продолжает сотрудничество по линии предотвращения инцидентов в воздухе, пояснил Рябков.
Дипломат также добавил, что полноценный диалог между Россией и США по военной линии при администрации Обамы невозможен, так как полномасштабные контакты были давно прерваны Штатами в одностороннем порядке, передает ТАСС.
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