Москва не намерена добиваться от Пентагона взаимодействия по Сирии

Россия не собирается уговаривать США сотрудничать по ситуации в САР, поскольку Москва заинтересована в этом не больше Вашингтона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

При этом он отметил противоречивость позиции американской стороны. Администрация действующего президента США Барака Обамы заявляет о нецелесообразности взаимодействия с Россией, но в то же время продолжает сотрудничество по линии предотвращения инцидентов в воздухе, пояснил Рябков.

Дипломат также добавил, что полноценный диалог между Россией и США по военной линии при администрации Обамы невозможен, так как полномасштабные контакты были давно прерваны Штатами в одностороннем порядке, передает ТАСС.