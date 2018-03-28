Москва начала стройку трассы МКАД – аэропорт «Остафьево»

Началось строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до аэропорта «Остафьево» на юге столицы.

В настоящее время ведется подготовка территории, строительство водостока и подготовительные работы по устройству буронабивных свай опор эстакады.

Трасса пройдет до территории аэропорта через поселок «Коммунарка».

В рамках проекта предстоит построить более 50 километров дорог и 10 искусственных сооружений. Цена проекта – 4,8 млрд рублей, передает ТАСС.