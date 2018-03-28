Москва начала стройку трассы МКАД – аэропорт «Остафьево»
Началось строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до аэропорта «Остафьево» на юге столицы.
В настоящее время ведется подготовка территории, строительство водостока и подготовительные работы по устройству буронабивных свай опор эстакады.
Трасса пройдет до территории аэропорта через поселок «Коммунарка».
В рамках проекта предстоит построить более 50 километров дорог и 10 искусственных сооружений. Цена проекта – 4,8 млрд рублей, передает ТАСС.
Следующая новость Центр реабилитации животных построили в Подмосковье
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии