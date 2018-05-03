Москва может обвинить Лондон в похищении Скрипалей

Формально у России есть право рассматривать отказ британских властей в доступе к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, пострадавших от нервно-паралитического вещества в Солсбери, как их похищение и изоляцию.

По мнению профессора кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Ивана Сурмы, Москва вправе обратиться с соответствующим заявлением в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В интервью НСН он отметил, что такой процесс может быть весьма затратным и при этом не эффективным. Не исключено, что вообще все так и останется на уровне заявления.

Ранее в МИД РФ заявили, что продолжат следить за ходом расследования инцидента, несмотря на отказ британской стороны от сотрудничества и прекращение местными СМИ освещения данного дела.

Новости по теме
Теги:
Организации: МИД
Следующая новость Станция метро «Внуково» выведет пассажиров к терминалу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО