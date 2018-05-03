Москва может обвинить Лондон в похищении Скрипалей

Формально у России есть право рассматривать отказ британских властей в доступе к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, пострадавших от нервно-паралитического вещества в Солсбери, как их похищение и изоляцию.

По мнению профессора кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Ивана Сурмы, Москва вправе обратиться с соответствующим заявлением в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В интервью НСН он отметил, что такой процесс может быть весьма затратным и при этом не эффективным. Не исключено, что вообще все так и останется на уровне заявления.

Ранее в МИД РФ заявили, что продолжат следить за ходом расследования инцидента, несмотря на отказ британской стороны от сотрудничества и прекращение местными СМИ освещения данного дела.