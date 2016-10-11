Москва и Минск разошлись в оценках размера долга за газ

Россия и Белоруссия спорят о долге Минска за поставляемый российский газ. В Белоруссии считают, что сумма недоплаты составляет 281 миллион долларов, в России говорят о более чем 300 миллионах.

"Суммы называются разные. Мы считаем, что недоплата составляет 281 миллион долларов, с учетом того, что за сентябрь 2016 года оплата будет производиться в рамках принятого протокола", - сказал министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

Минск готов уплатить именно эту сумму до 20 октября, сообщает «Интерфакс».