Москва и Минск разошлись в оценках размера долга за газ
Россия и Белоруссия спорят о долге Минска за поставляемый российский газ. В Белоруссии считают, что сумма недоплаты составляет 281 миллион долларов, в России говорят о более чем 300 миллионах.
"Суммы называются разные. Мы считаем, что недоплата составляет 281 миллион долларов, с учетом того, что за сентябрь 2016 года оплата будет производиться в рамках принятого протокола", - сказал министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.
Минск готов уплатить именно эту сумму до 20 октября, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Популярность блока Меркель упала до исторического минимума
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии