Москва и Киев приступили к расторжению договоров по газу

«Газпром» и «Нафтогаз» провели первую встречу, касающуюся процедуры расторжения контрактов по поставкам и транзиту газа.

Российская компания вновь уведомила украинскую о намерении оспорить решение Стокгольмского арбитража по транзитному договору. Апелляция будет подана до конца текущего месяца, передает ТАСС со ссылкой на зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева.

Проведение следующего раунда переговоров намечено на апрель.

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