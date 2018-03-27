Москва и Киев приступили к расторжению договоров по газу
«Газпром» и «Нафтогаз» провели первую встречу, касающуюся процедуры расторжения контрактов по поставкам и транзиту газа.
Российская компания вновь уведомила украинскую о намерении оспорить решение Стокгольмского арбитража по транзитному договору. Апелляция будет подана до конца текущего месяца, передает ТАСС со ссылкой на зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева.
Проведение следующего раунда переговоров намечено на апрель.
Следующая новость Через 10 лет армия США станет непобедимой
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии