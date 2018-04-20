Москва и Киев перестали сотрудничать в информсфере
Соглашение о сотрудничестве в области информации, заключенное Россией и Украиной в 1998 году, прекратило свое действие.
Документ предусматривал создание благоприятных условий для свободного распространения информации для углубления знания о народах и государствах. В нем была оговорены взаимопомощь между печатными и аудиовизуальными СМИ, информационными агентства и оказание содействия журналистам в работе.
Ранее сообщалось, что Украина также намерена отказаться от ряда положений, содержащихся в Договоре о дружбе , сотрудничестве и партнерстве с Россией, передает ТАСС.
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