Москва и Киев не достигли соглашения по «дорожной карте» в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что Киев не достиг соглашения с Москвой по так называемой «дорожной карте» урегулирования ситуации в Донбассе.

- Пока что, конечно, у нас нет совместного видения этой «дорожной карты» с Россией, поскольку тот акцент на вопросах безопасности, который нужен для того, чтобы создать минимально возможные условия для дальнейшего продвижения политического урегулирования, сегодня Россия против этого возражает, — цитирует Климкина РИА «Новости».

По словам министра, точная дата встречи глав внешнеполитических ведомств «нормандской четверки» еще не определена, но есть предложение провести ее 29-30 ноября.