Москва не ждет прорывов от встречи «нормандской четверки»

Власти России не ожидают немедленных результатов по итогам предстоящей сегодня встречи лидеров стран «нормандской четверки». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что главная цель переговоров может быть достигнута только в том случае, если бы Украина выполняла Минские договоренности.

"Прорывов не ожидаем. В идеале лучшим итогом было бы обязательство Украины выполнить минские договоренности таким образом, как это зафиксировано в подписанном соответствующими главами государств документе. Как вы понимаете, идеальные цели не всегда соответствуют реальностям", — пояснил Песков.

На встрече в Берлине планировалось обсудить перспективы налаживания ситуации на юго-востоке Украины и возможность проведения выборов на Донбассе, сообщает РИА Новости.

Несмотря на невыполнение Украиной Минских соглашений, что значительно облегчило бы задачу российской стороны добиться позитивных итогов по результатам встречи в Берлине, Дмитрий Песков отметил и ее позитивный момент.

«Это хорошая возможность довести до наших визави российскую позицию. Она, правда, хорошо известна, и достаточно последовательна», - сказал пресс-секретарь президента.