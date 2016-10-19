Москва не ждет прорывов от встречи «нормандской четверки»
Власти России не ожидают немедленных результатов по итогам предстоящей сегодня встречи лидеров стран «нормандской четверки». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что главная цель переговоров может быть достигнута только в том случае, если бы Украина выполняла Минские договоренности.
"Прорывов не ожидаем. В идеале лучшим итогом было бы обязательство Украины выполнить минские договоренности таким образом, как это зафиксировано в подписанном соответствующими главами государств документе. Как вы понимаете, идеальные цели не всегда соответствуют реальностям", — пояснил Песков.
На встрече в Берлине планировалось обсудить перспективы налаживания ситуации на юго-востоке Украины и возможность проведения выборов на Донбассе, сообщает РИА Новости.
Несмотря на невыполнение Украиной Минских соглашений, что значительно облегчило бы задачу российской стороны добиться позитивных итогов по результатам встречи в Берлине, Дмитрий Песков отметил и ее позитивный момент.
«Это хорошая возможность довести до наших визави российскую позицию. Она, правда, хорошо известна, и достаточно последовательна», - сказал пресс-секретарь президента.
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