Москва ждет официальной реакции США на информацию о кибератаках

Отсутствие официальной реакции со стороны Вашингтона на информацию о кибератаках на Россию будет означать существование в США "государственного кибертерроризма". Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В связи с появившимися сообщениями в СМИ о внедрении американских военных хакеров в телекоммуникационные и электросети России, а также "командные системы Кремля" ожидаем реакции властных структур США, включая Белый дом и Госдепартамент, с правовой оценкой этой информации", - сказала Захарова.

Сегодня американская телекомпания NBC со ссылкой на высокопоставленные источники в разведсообществе сообщила, что военные хакеры США проникли в компьютерные сети, отвечающие за управление системой энергоснабжения в России, в телекоммуникационные системы, а также в сети Кремля.

В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что безопасность компьютерных систем в России обеспечивается на уровне, отвечающем текущим угрозам, а депутат Госдумы Сергей Железняк назвал сообщения о кибератаках со стороны США безответственной и опасной провокацией, сообщает ТАСС.

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