Москва ждет от Минска погашения газового долга

Россия ожидает от Белоруссии полной оплаты за ранее поставленный газ. Предложенный Минском авансовый платеж Москву не устраивает. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Мы не авансовый платеж ждем, нам не нужен был авансовый платеж. Он вернулся обратно им, давно уже», - цитирует его РИА «Новости». Дворкович добавил, что переговоры с Белоруссией продолжаются, но походят сложно.

Ранее в правительстве Белоруссии заявили о перечислении России авансового платежа за газ и выразили надежду на возобновление поставок в прежнем объеме. Сумма платежа при этом не называлась.

Москва настаивает на выплате Минском долга в размере 281 миллиона долларов. Он образовался из-за того, что белорусская сторона недоплачивала за поставляемое топливо, считая цену на него несправедливой.

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Места: Россия, СНГ
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