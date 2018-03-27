Москва готовится к ярмаркам выходного дня

Весной в столицу приходит пора ярмарок выходного дня, которые предоставляют покупателям продовольственные товары.

Фермерские хозяйства готовят свою продукцию и регистрируются посредством заявок.

На каждой ярмарке появится специальное торговое место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями, которые смогут продавать выращенный на своем огороде урожай.

Сами же ярмарки появятся на улицах города к майским праздникам, передает ТАСС.