Москва готовится к ярмаркам выходного дня
Весной в столицу приходит пора ярмарок выходного дня, которые предоставляют покупателям продовольственные товары.
Фермерские хозяйства готовят свою продукцию и регистрируются посредством заявок.
На каждой ярмарке появится специальное торговое место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями, которые смогут продавать выращенный на своем огороде урожай.
Сами же ярмарки появятся на улицах города к майским праздникам, передает ТАСС.
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