Москва не дала Украинской церкви статус самоуправления

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси протоиерей Александр Волков заявил, что выводы Архиерейского собора были сделаны СМИ ошибочно - изменения в уставе РПЦ являются чисто техническими и не означают изменения статуса Украинской православной церкви Московского патриархата.

Он пояснил, что все, что связано с жизнью Украинской православной церкви, раньше было в общей главе «самоуправляемые церкви», а теперь это вынесено в отдельную главу устава РПЦ, но это не означает, что Украинская церковь отделилась.

По его словам, это невозможно.

Сегодня днем предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий обратился к Архиерейскому собору с просьбой зафиксировать в Уставе РПЦ решения Архиерейского собора 1990 года, согласно которым Украинская православная церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии, передает ТАСС.