Москва и Анкара вернулись к переговорам о скидке на газ

Россия и Турция возобновили переговоры о скидке на газ. Как сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, возможно досудебное урегулирование этого вопроса между «Газпромом» и BOTAŞ.

"Вопрос цены на газ связан с содержанием торговых соглашений между хозяйствующими субъектами наших государств. Вопрос скидки рассматривался в начале 2015 года. Сейчас переговоры о цене на газ возобновлены, надеюсь, стороны придут к единой позиции", — сказал Новак.

Ранее турецкая компания BOTAŞ вынесла вопрос о цене на газ на рассмотрение Международного арбитражного суда. Первое заседание по этому делу состоится лишь в 2017 году.

Новак также подтвердил, что Москва рассчитывает подписать межправительственное соглашение по "Турецкому потоку" на Всемирном энергетическом конгрессе, который завтра открывается в Турции, сообщает РИА Новости.