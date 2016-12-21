Москва адекватно ответит на расширение американских санкций

Москва адекватно ответит в связи с расширением США антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле сожалеют, что деструктивная линия, которую продолжает Вашингтон, наносит очень серьезный вред двухсторонним отношениям.

- Разумеется, уже по устоявшейся практике с российской стороны будут приняты адекватные меры, - сказал Песков.

Ранее стало известно о включении в «черный список» США целой группы менеджеров, связанных с уже находящимися под санкциями банком «Россия» и компанией «АБР Менеджмент», сообщает «Интерфакс».