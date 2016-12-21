Москва адекватно ответит на расширение американских санкций
Москва адекватно ответит в связи с расширением США антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле сожалеют, что деструктивная линия, которую продолжает Вашингтон, наносит очень серьезный вред двухсторонним отношениям.
- Разумеется, уже по устоявшейся практике с российской стороны будут приняты адекватные меры, - сказал Песков.
Ранее стало известно о включении в «черный список» США целой группы менеджеров, связанных с уже находящимися под санкциями банком «Россия» и компанией «АБР Менеджмент», сообщает «Интерфакс».
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