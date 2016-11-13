В Московской и Тверской областях восстановили электроснабжение

В Московской и Тверской областях в полном объеме восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение.

В Калужской области без электричества остаются девять районов. Электроснабжение отсутствует почти в 240 населенных пунктах с население свыше 21,6 тысячи человек, сообщается на сайте МЧС РФ. В аварийно-восстановительных работах задействованы 145 бригад – свыше 570 человек 229 единиц техники.

В ведомстве также отметили, что без электроснабжения пока остаются три района в Нижегородской области с населением более пяти тысяч человек.