В Московской и Тверской областях восстановили электроснабжение
В Московской и Тверской областях в полном объеме восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение.
В Калужской области без электричества остаются девять районов. Электроснабжение отсутствует почти в 240 населенных пунктах с население свыше 21,6 тысячи человек, сообщается на сайте МЧС РФ. В аварийно-восстановительных работах задействованы 145 бригад – свыше 570 человек 229 единиц техники.
В ведомстве также отметили, что без электроснабжения пока остаются три района в Нижегородской области с населением более пяти тысяч человек.
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