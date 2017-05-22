В московской подземке можно будет проехаться за рубль

Начиная с завтрашнего дня и в течение месяца пассажиры московского метрополитена смогут совершать поездки за символический рубль, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на столичню мэрию.

Воспользоваться такой возможностью смогут все пользователи сервиса Android Pay. При проходе через турникет система сперва спишет привичные 35 рублей, однако уже в течение десяти минут на баланс вернется 34 рубля - то есть проезд действительно по факту обойдется всего в 1 рубль. При этом особо отмечается, что подключение к интернету не потребуется. Все что понадобится для участия - смартфон с поддержкой NFC-технологий и операционной системой Android.

Сервис Android Pay будет запущен в России 23 мая. К этому приложению пользователи смогут привязать карты Visa или Mastercard.