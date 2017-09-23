В Московской области зафиксировали первые заморозки
В Московском регионе зафиксировали первые ночные заморозки.
Как пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на столичное Метеобюро, «полюсом холода» минувшей ночью стал поселок Черусти. Там зафиксирована температура минус 0,6 градуса.
Издание отмечает, что прошедшая ночь стала самой холодной с начала осеннего сезона. В Москве температура воздуха опустилась до 3,7 градуса тепла.
Ранее стало известно, что в разгар осени на одном из пляжей Реутова установили 20 шезлонгов.
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