В Московской области зафиксировали первые заморозки

В Московском регионе зафиксировали первые ночные заморозки.

Как пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на столичное Метеобюро, «полюсом холода» минувшей ночью стал поселок Черусти. Там зафиксирована температура минус 0,6 градуса.

Издание отмечает, что прошедшая ночь стала самой холодной с начала осеннего сезона. В Москве температура воздуха опустилась до 3,7 градуса тепла.

Ранее стало известно, что в разгар осени на одном из пляжей Реутова установили 20 шезлонгов.