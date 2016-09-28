В Московской области выросло число жалоб на проведение госзакупок

В Подмосковье растет количество жалоб на проведение государственных закупок.

С начала 2016 года их число превысило уже 3500, тогда как в 2013 году их всего было 1356, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

- К сожалению, увеличивается и количество заявлений от тех, кто не участвует в торгах, а только обжалует документацию, - рассказал руководитель УФАС по региону Шимке Матаев.

По его словам, с каждым годом областное УФАС выдает все больше предписаний по устранению нарушений в контрактной системе в сфере закупок.