В Московской области выросло число жалоб на проведение госзакупок
В Подмосковье растет количество жалоб на проведение государственных закупок.
С начала 2016 года их число превысило уже 3500, тогда как в 2013 году их всего было 1356, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
- К сожалению, увеличивается и количество заявлений от тех, кто не участвует в торгах, а только обжалует документацию, - рассказал руководитель УФАС по региону Шимке Матаев.
По его словам, с каждым годом областное УФАС выдает все больше предписаний по устранению нарушений в контрактной системе в сфере закупок.
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