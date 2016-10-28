В Московской области уже 983 тысячи человек сделали прививки от гриппа
Более 983 тысяч жителей Подмосковья, в том числе 238 тысяч детей, с конца лета 2016 года сделали прививки от гриппа.
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.
Как рассказала Забралова, Подмосковье закупает еще почти 300 тысяч доз вакцины против гриппа за счет регионального бюджета.
Первый зампред напомнила, что прививку от гриппа можно сделать до 1 декабря. Сделать это особенно рекомендуется пенсионерам, беременным женщинам, детям, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями.
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