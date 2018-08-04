В Московской области пройдет необычный конкурс красоты

В Подмосковье пройдет необычный конкурс красоты «Живу Спортом», при этом для участия в нем не обязательно быть профессионалом, достаточно иметь красивую фигуру.

Подать заявку на участие в мероприятии можно до 5 августа. Голосование за участниц пройдет в социальной сети «ВКонтакте». По итогам голосования финалистки конкурса встретятся 11 августа в Одинцове, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Проект «Живу Спортом» стартовал в 2017 году. Целью конкурса является привлечение общества к занятиям физической культурой.