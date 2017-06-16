В Московской области прикрыли подпольные казино

В Железнодорожном и Ногинском районах Подмосковья задержаны организаторы нелегального игорного бизнеса.

Ими оказались трое жителей Павловского Посада. Незаконные азартные игры они устраивали в течение нескольких месяцев.

В ходе обысков следователи изъяли большое количество игорного оборудования, учетные записи, списки контактов посетителей незаконных заведений, а также деньги на сумму свыше полутора миллионов рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».