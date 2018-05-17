В Московской области отправили послание в будущее

В подмосковной Истре начали строительство новой школы, заложив в ее фундамент капсулу с посланием к потомкам.

«Мы построили эту школу для вас. Наши мечты стали вашей реальностью. Теперь это наша с вами общая история. И она продолжается», - цитирует интернет-издание «Вести Подмосковья» текст послания.

Школа строится в деревне Черная и рассчитана на 550 учащихся. По словам руководителя истринской администрации Андрея Дунаева, учебное заведение – объект первой необходимости для населенного пункта.

Строительство предполагается завершить в будущем году. Школа даст новые рабочие места, а также разгрузит другие образовательные учреждения.