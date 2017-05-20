В Московской области незаконно добывали песок

В Солнечногорском районе Подмосковья недалеко от деревни Курилово обнаружили еще один нелегальный карьер.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», экоактивисты получили несколько жалоб местных жителей на незаконную свалку. Квадрокоптер помог установить, что на самом деле это место незаконной недродобычи. Эколог Светлана Долгова сообщила: «Что она нелегальная видно сразу, ведь таких работ на землях сельхозназначения быть не может. Кстати, свалку мы потом тоже нашли - она рядом».

На место были вызваны инспекторы минэкологии. Представить документы работники карьера не смогли. Техника, на которой они трудились, была арестована и отправлена на штрафстоянку. Водители машин доставлены в полицию для дачи показаний.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган уточнил, что площадь участка, где незаконно добывался песок, составляет около гектара, а глубина - до четырех метров. Он сказал: «По предварительным данным, объем добытого песка составляет около четырех тысяч кубометров». По факту незаконной добычи песка возбуждено дело об административном правонарушении.

В январе текущего года незаконное место добычи песка было обнаружено в Клинском районе Подмосковья.