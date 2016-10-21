В Московской области начнут ремонтировать подъезды домов

Подъезды жилых домов жителям Подмосковья отремонтируют и приведут в порядок. В начале следующего года службы ЖКХ проведут работу, согласно принятой программе.

Реализация принятой властями МО программы по ремонту начнется в начале 2017 года, и далее будет проводиться ежегодно. Подмосковные службы рассчитывают улучшить состояние подъездов в жилых домах, при этом ежегодно приводить в порядок порядка 16 тысяч объектов.

Контролировать ход работ и отслеживать их качество согласно принятой программе по ремонту входных помещений жилых объектов будет Министерство ЖКХ Мособласти, прокомментировал решение подмосковных властей председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, большинство жителей обращаются с пожеланиями устранить именно эту проблему – отремонтировать подъезды своих домов. Пресс-служба Мособлдумы уточняет, что на текущий момент область насчитывает порядка 55 тысяч многоквартирных домов и около 150 тысяч подъездов.

В среднем на ремонт одного объекта потребуется 184,5 тысячи рублей, пишет издание «Подмосковье сегодня».

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