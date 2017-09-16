В Московской области из-за непогоды пострадали семь человек
В Подмосковье в результате грозы и ураганного ветра пострадали семь человек, среди которых один ребенок.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области, пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. Ребенок был доставлен в Центральную городскую больницу Щелкова с травмой головы. Вскоре его переведут в московскую клинику.
Ранее стало известно, что в результате урагана в столице были раздавлены 8 автомобилей.
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