В Московской области из-за холодов вновь включат отопление

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин заявил о подключении жилых домов к отоплению в самое ближайшее время.

По его словам, техническая возможность быстро включить отопление в домах жителей имеется, так как отопительный сезон закончился всего несколько дней назад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев по просьбам жителей дал поручение вернуть тепло в жилые дома, так как в регионе установилась аномально холодная погода, сопровождающаяся мокрым снегом и ночными заморозками, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Regnum.