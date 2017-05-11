В Московской области из-за холодов вновь включат отопление
Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин заявил о подключении жилых домов к отоплению в самое ближайшее время.
По его словам, техническая возможность быстро включить отопление в домах жителей имеется, так как отопительный сезон закончился всего несколько дней назад.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев по просьбам жителей дал поручение вернуть тепло в жилые дома, так как в регионе установилась аномально холодная погода, сопровождающаяся мокрым снегом и ночными заморозками, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Regnum.
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