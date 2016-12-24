В московской квартире обнаружено тело ребенка с колотыми ранами

В квартире, расположенной на востоке Москвы, обнаружено тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, тело ребенка с колото-резанными ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской. Когда на место преступления прибыли сотрудники полиции, в квартире находилась пожилая бабушка и 4-х летний ребенок. Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве по факту убийства возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетнего»).

Следователи устанавливают местонахождение всех родственников в момент совершения преступления, сообщает «РИА Новости».

По данным интернет-издания Life, мать убитой девочки призналась, что убийство совершил бывший муж ее сестры. Предположительно, он несколько раз ударил ребенка ножом в грудь. На данный момент правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.

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