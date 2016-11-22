В Московской квартире Булгакова будет музей

Как сообщил представитель пресс-службы Департамента города Москвы по конкурентной политике, в Москве планируется открыть мемориальный музей Михаила Булгакова в бывшей квартире писателя.

Представитель ведомства пояснил, что уже объявлен конкурс на проект реставрации помещения, в которой Булгаков проживал с 1920 по 1930 годы. Бывшая квартира русского писателя расположена по улице Большая Пироговская, дом 35 А, строение 1.

Здание дома, в котором планируется создать музей, нуждается в серьезной реставрации. Бывший дом писателя значится как объект культурного наследия. Победителям конкурса на лучший проект реставрационных работ будет предложено также разработать проект общих реставрационных работ, чтобы в будущем можно было бы использовать и остальные помещения, сообщает «Газета.ру».