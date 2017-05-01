Из московской клиники эвакуированы десятки человек из-за возгорания
Свыше 80 человек эвакуированы из больницы в Москве в результате небольшого возгорания.
Инцидент произошел на улице Габричевского, в одном из корпусов Инфекционной клинической больницы №1, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС.
По данным ведомства, на втором этаже здания загорелась мебель, что привело к задымлению и послужило поводом для эвакуации людей. Пожар был вскоре потушен. В результате происшествия никто не пострадал.
Обстоятельства и причины возникновения пожара выясняются.
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