Из московской клиники эвакуированы десятки человек из-за возгорания

Свыше 80 человек эвакуированы из больницы в Москве в результате небольшого возгорания.

Инцидент произошел на улице Габричевского, в одном из корпусов Инфекционной клинической больницы №1, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС.

По данным ведомства, на втором этаже здания загорелась мебель, что привело к задымлению и послужило поводом для эвакуации людей. Пожар был вскоре потушен. В результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства и причины возникновения пожара выясняются.