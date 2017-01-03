Московскому военно-музыкальному училищу присвоили имя Халилова

Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя руководителя ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 близ Сочи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, текст которого опубликован на сайте кабинета министров.

- Присвоить федеральному государственному казенному профессиональному образовательному учреждению «Московское военно-музыкальное училище Министерства обороны Российской Федерации» почетное наименование «имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова , — говорится в документе.

Самолет ТУ-154 Минобороны РФ 25 декабря вылетел из аэропорта Сочи в Сирию, но через некоторое время после взлета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает «РИА Новости».