Московскому военно-музыкальному училищу присвоили имя Халилова

Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя руководителя ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 близ Сочи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, текст которого опубликован на сайте кабинета министров.

- Присвоить федеральному государственному казенному профессиональному образовательному учреждению «Московское военно-музыкальное училище Министерства обороны Российской Федерации» почетное наименование «имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова , — говорится в документе.

Самолет ТУ-154 Минобороны РФ 25 декабря вылетел из аэропорта Сочи в Сирию, но через некоторое время после взлета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Персоны: Медведев
Следующая новость Губернатор Кемеровской области пожаловался Медведеву на подорожание бензина

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО