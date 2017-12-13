В Московском зоопарке появится «кусочек Арктики»

Московский зоопарк планирует открыть два уникальных климатических павильона – «Арктика» и «Амазония».

В первом поселят белых медведей, песцов и других обитателей севера. Поскольку круглый год в павильоне будет поддерживаться температура не выше -5 градусов Цельсия, посетителей на входе снабдят варежками и теплыми пледами.

Павильон «Амазония», напротив, будет представлять собой тропики. Здесь будут обитать змеи, ламантины, черепахи, ящерицы, а также свыше сотни различных растений, передает НСН.