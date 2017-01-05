В московском районе Марьино в воздухе в 28 раз превышен уровень сероводорода
Официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Росссохина сообщила о том, что районные прокуратуры приступили к проверке в связи с превышением в воздухе предельной концентрации сероводорода.
- Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку по факту зафиксированного превышения сероводорода в воздухе в районе Марьино, - цитирует Россохину «Интерфакс».
По словам собеседницы агентства, «предстоит выявить источник загрязнения воздуха и его последствия».
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметила представитель надзорного ведомства.
Ранее ГПБУ «Мосэкомониторинг» сообщил, что автоматическая станция контроля загрязнения воздуха, расположенная в столичном районе Марьино, зафиксировала вечером в среду, 4 января 28-кратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.
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