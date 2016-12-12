В московском ТЦ похитили шубу стоимостью более 1 млн рублей

В одном из торговых центров Москвы неизвестные украли соболиную шубу, стоимость которой составляет полтора миллиона рублей.

Инцидент произошел на Тишинской площади. Предполагается, что кража была совершена с 9 по 11 декабря.

Столичные полицейские ведут поиски злоумшленников. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».