В московском ТЦ похитили шубу стоимостью более 1 млн рублей
В одном из торговых центров Москвы неизвестные украли соболиную шубу, стоимость которой составляет полтора миллиона рублей.
Инцидент произошел на Тишинской площади. Предполагается, что кража была совершена с 9 по 11 декабря.
Столичные полицейские ведут поиски злоумшленников. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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