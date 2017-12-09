В московском подъезде нашли тело женщины с пулей в груди
В одном из многоквартирных домов на северо-востоке Москвы на лестничной клетке найдено тело 30-летней женщины с пулевым ранением груди.
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Следственный комитет России, инцидент произошел 8 декабря в доме на улице Санникова в Отрадном.
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить обстоятельства случившегося.
В августе 2017 года в квартире на северо-западе Москвы было обнаружено тело жены генерала. Ее убили из наградного пистолета мужа.
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