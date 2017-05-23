В московском метрополитене сменился начальник

Новым начальником московского метрополитена стал Виктор Козловский, исполнявший ранее обязанности первого замглавы подземки.

Информацию о смене руководства подтвердили в пресс-службе метро, передает «Экономика сегодня».

До того как возглавить подземку Козловский занимался развитием ее инфраструктуры, курированием состояния подвижного состава и продвижением новых информационных технологий.