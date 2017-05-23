В московском метрополитене сменился начальник

Новым начальником московского метрополитена стал Виктор Козловский, исполнявший ранее обязанности первого замглавы подземки.

Информацию о смене руководства подтвердили в пресс-службе метро, передает «Экономика сегодня».

До того как возглавить подземку Козловский занимался развитием ее инфраструктуры, курированием состояния подвижного состава и продвижением новых информационных технологий.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Подольске от освежителя воздуха погиб подросток

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО