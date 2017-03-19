В московском метрополитене опровергли информацию о подтоплении станций из-за таяния снега.

В Twitter столичной подземки пояснили: «Сообщение ряда СМИ о том, что станциям метро грозит подтопление, не соответствует действительности. Московскому метро никакого подтопления или затопления, как сообщает ряд изданий, не грозит».

Также в московском метро уточнили, что в 2017 году проводятся плановые проверки по ликвидации течей. Это «обычный непрерывный» процесс для любого метрополитена, отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по результатам проверки московского метро были обнаружены многочисленные факты подтоплений и течи.